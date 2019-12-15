İhracatçıya 3.7 milyar destek müjdesi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan ticarette 2020 reform ajandasını açıkladı. Gelecek yıl, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından sınır kapılarında Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasına kadar birçok yeni adım hayata geçecek. Karekodlu bono ile elektronik çek ve bonolar devreye alınacak.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan ticarette 2020 reform ajandasını açıkladı. Gelecek yıl, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından sınır kapılarında Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasına kadar birçok yeni adım hayata geçecek. Karekodlu bono ile elektronik çek ve bonolar devreye alınacak.



115 MİLYONU AŞTI

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjdeli haber geldi. Pekcan, gelecek yıl ihracatçılara 3 milyar 757 milyon lira destek sağlayacaklarını söyledi. Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin randevulu sanal sıra sistemini gelecek yıl devreye alacaklarını belirtti. Karekodlu çekte sayının 115 milyonu aştığını anlatan Bakan Pekcan, "2020'de karekodlu bono ile elektronik çek ve bonoları devreye alacağız" dedi. Gelecek yılın başında vatandaşların esnaflara daha kolay ulaşmasını sağlayacak "Esnaf Rehberi Mobil Uygulaması"nı devreye alacaklarını ifade eden Pekcan, "Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârımıza düşük faizli finansman desteği sağlıyoruz. Bu konuda bu yıl 23 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırdık. Toplam kullandırılan kredi 40 milyara ulaştı" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ