Kartlarda biriken puanlar silinmiyor

YILIN son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020'ye devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu
YILIN son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020'ye devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu. Sektör yetkilileri, konuya ilişkin basındaki haberler üzerine vatandaşın sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor. Bankaların resen puanları silemeyeceğini, tersi halinde vatandaşın hukuki yollara başvurabileceğini söyleyen yetkililer, bankaların para puanları gider olarak kaydettiğini, bunları silmenin mantığı olmadığını söyledi.
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