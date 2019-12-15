Yetki belgesi başvurusu için son gün 20 aralık

İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası Başkanı Zafer Dursun, oto alım satımı yapmak isteyen galericilerin, zorunlu mesleki yeterlilik belgesi almak için son başvuru tarihlerinin 20 Aralık olduğunu söyledi

İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası Başkanı Zafer Dursun, hükümet tarafından Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan yönetmelik gereği oto alım satım yapmak isteyen galericilerin çalışabilmeleri, ticaretlerini sürdürebilmeleri için mesleki yeterlilik belgesi almalarının zorunlu olduğunu söyledi. Mesleki yeterlilik belgesi için son başvuru tarihinin 20 Aralık olduğunu açıklayan Başkan Dursun, üyelerinin mağdur duruma düşmemeleri için vakit geçirmeden oda ile irtibata geçmelerini istedi.

ÜYELERİMİZİN MENFAATİNE

Türkiye'de inşaattan sonra en büyük sektörün otomotiv olduğunu kaydeden Dursun, "Yılda 7 milyon aracın noterlerde alım satımı yapılıyor. Yılbaşından sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan firmalar oto galericilik yapamayacak. AB uyum çerçevesinde mesleklere standart getiriliyor. Belgelendirme ve standart getirilme çalışmaları tüketicilerin ve üyelerimizin menfaatine. Çünkü her önüne gelen bizim işimizi yapamayacak. İşi bilen, tecrübeli, güvenli üyelerimiz yapacak ve bu durum da hem haksız rekabeti önleyecek hem de müşteriye verilen hizmetin kalitesini artıracak. Aynı belgelendirme çalışmaları kapsamında araç galericileri arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, 20 Aralık'a kadar mesleki yeterlilik belgesi almak için başvuruda bulunmalıdırlar" dedi.

BAŞKAN DURSUN'DAN UYARI

İzmir'de 200'e yakın galerici esnafının yeterlilik belgesini aldığını belirten Dursun, "Duyarlı esnafımıza teşekkürler. Halen işin ciddiyetine varmayan esnafımızı ciddi bir şekilde uyarıyorum. Bir an önce yeterlilik belgesi almak için başvuruda bulunsunlar. Bu belge sayesinde her işi ehli olan yapacak. Yılbaşından sonra yani 1 Ocak 2020'den itibaren yetki belgesi olmayan kişi oto galeri açamayacak" diye konuştu.



NE YAPILMALI?

BAŞVURU için gerekli belgelerin neler olduğunu söyleyen Dursun, "İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeki Usta Belgelendirme birimine başvursunlar. Bize gelsinler. Biz onları yönlendirelim. Direkt bize gelsinler. Ayrıca 0232 4571141 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Üyelerimizi kesinlikle elini çabuk tutmasını istiyorum. Üyelerimiz odaya gelirken 2 tane fotoğraf, kimlik kartı fotokopisi ve kuruma yatırılması için 400 lira getirecek. Sonrasında ise sınava girerek yetki belgesini alacaklar" diye konuştu.