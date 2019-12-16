Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Aralık Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. Peki dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? İşte 16 Aralık Pazartesi döviz kuru...