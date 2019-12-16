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? Euro ne kadar? Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Aralık Pazartesi döviz kuru...

16.12.2019, 09:29

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. Peki dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? İşte Pazartesi ...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8050 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4860 lira olmuştu. Peki dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 16 Aralık Pazartesi dolar ve euro fiyatları...

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