Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. Peki dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? İşte 16 Aralık Pazartesi döviz kuru...
Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8050 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4860 lira olmuştu. Peki dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 16 Aralık Pazartesi dolar ve euro fiyatları...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Aralık Pazartesi döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.