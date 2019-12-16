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Satılık adanın fiyatı 145 milyona düştü

Satılık adanın fiyatı 145 milyona düştü
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 381 bin metrekare büyüklükteki Karaca Adası'nın satış ilanı 145 milyon TL olarak güncellendi. Fiyatında 65 milyon lira indirim yapılan, üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare arasında 3 müstakil ev bulunan Karaca Adası'na günübirlik turizm tesisi ve marina yapılabilecek. ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait mülkün satışını takip eden emlak şirketinin yöneticisi Uğur Özcan, Gökova Körfezi'nde yer alan adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Özcan, "Satış fiyatımızda ciddi bir indirim yaptık" dedi.
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