Gram altın bugün ne kadar? Altın düştü mü? Çeyrek altın fiyatı? soruları altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte 17 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.853,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem gördü. İşte 17 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 277,85 TL
SATIŞ: 277,91 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 444,27 TL
SATIŞ: 454,34 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 885,77 TL
SATIŞ: 908,68 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.777,09 TL
SATIŞ: 1.811,80 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.840,00 TL
SATIŞ: 1.868,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 17 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.