Aydın'da Efeler, Karacasu ve İncirliova'nın ardından Koçarlı ilçesinde de TOKİ konut projesi başlatacak. AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleriyle ilçeye kazandırılacak 130 konutluk TOKİ projesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak. Belediye Başkan Kaplan, "Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla TOKİ Başkanı Mehmet Ergün'ü de ziyaret ettik. Koçarlı'ya 100 konutluk, Romen vatandaşların yaşadığı Şenköy'e de 30 konutluk proje hazırlandı. 130 konut yapıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edeceğiz. İlçemize TOKİ projesini kazandıracağımız için mutluyuz. Koçarlı halkının beklediği projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.
■ MEHMET KAVAS
■ MEHMET KAVAS
Koçarlı’ya TOKİ müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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