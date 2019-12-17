  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Koçarlı’ya TOKİ müjdesi

Koçarlı’ya müjdesi

Koçarlı’ya TOKİ müjdesi
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Aydın'da Efeler, Karacasu ve İncirliova'nın ardından Koçarlı ilçesinde de TOKİ konut projesi başlatacak. AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleriyle ilçeye kazandırılacak 130 konutluk TOKİ projesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak. Belediye Başkan Kaplan, "Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla TOKİ Başkanı Mehmet Ergün'ü de ziyaret ettik. Koçarlı'ya 100 konutluk, Romen vatandaşların yaşadığı Şenköy'e de 30 konutluk proje hazırlandı. 130 konut yapıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edeceğiz. İlçemize TOKİ projesini kazandıracağımız için mutluyuz. Koçarlı halkının beklediği projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

■ MEHMET KAVAS
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koçarlı’ya TOKİ müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN