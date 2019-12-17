Sosyal konutlara 81 ilde yoğun ilgi

100 Bin Sosyal Konut Projesi’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar dün Ziraat Bankası şubelerine akın etti. İzmir’de Aliağa ve Karabağlar’da 750, Kemalpaşa’da 800, Seferihisar’da bin, Selçuk’ta 200 konut yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirli ailelere yeni yıl müjdesi olarak duyurduğu sosyal konut projesi seferberliğinde başvuru süreci dün başladı. Türkiye'nin dört bir yanında dar gelirli aileler oturdukları ilçelerde yapılması planlanan konutlardan alabilmek için Ziraat Bankası şubelerine akın etti. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak konutların hangi ilçelerde yapılacağına yönelik listeler de tüm Ziraat Bankası şubelerine ulaştırıldı.



ÖZEL KONTENJAN

Şubelere başvuruda bulunan vatandaşlar 240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira sabit ödemeyle ev sahibi olabilecek. Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek ve evler sahiplerine 1-1.5 yıl içerisinde teslim edilecek. 2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. Projenin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı bulacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 100 bin konutun yapılacağı ilçeleri de netleştirdi. Kesinleşen listeye göre İstanbul Tuzla'da 5 bin 750, Arnavutköy'de 3 bin 750, Başakşehir'de 500 konut yapılacak. İzmir'de ise Aliağa ve Karabağlar'da 750, Kemalpaşa'da 800, Seferihisar'da bin, Selçuk'ta 200 konut yapılacak. Ankara'da ise Beypazarı'nda 500, Güdül'de 200, Sincan'da 2 bin 300, Nallıhan'da 200, Çubuk'ta 500, Bala ve Haymana'da 150'şer adet konut inşa edilecek. Çanakkale merkeze ise 500 konut kazandırılacak. Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak.



KİMLER BAŞVURABİLİR

SOSYAL konut projesine başvuran vatandaşlarda aranan şartlar şunlar: T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den konut satın almamış ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu bulunmamak, başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak, aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nın üstünde olmamak.



BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA