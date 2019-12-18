Altın fiyatları ne kadar? 18 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? merak ediliyor. İşte 18 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...