Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? merak ediliyor. İşte 18 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 279,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 280,42 TL
SATIŞ: 280,48 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 446,33 TL
SATIŞ: 456,44 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 889,86 TL
SATIŞ: 912,88 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.785,31 TL
SATIŞ: 1.820,17 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.849,00 TL
SATIŞ: 1.877,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 18 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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