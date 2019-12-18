Konut satışları Kasım’da şahlandı

Türkiye genelinde Kasım ayında yüzde 54.4’lük artışla 138 bin 372 konut satışı gerçekleştirildi. İzmir, yüzde 76.6’lık yükselişle ülke ortalamasının üzerine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke genelinde Kasım'da satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 arttı. Kasım'da satılan konut sayısı 138 bin 372 oldu. TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılı Kasım ayında İzmir'de 4 bin 773 olan konut satışının, 2019 yılı Kasım ayında yüzde 76,6 oranında artarak 8 bin 428'e çıktığı bildirildi. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 924 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u; 14 bin 506 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 8 bin 428 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. 2538'İ



İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artarak 2 bin 538 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 494 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 423 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 538 konut satışı ile İzmir izledi. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 732 oranında artarak 3 bin 145 oldu. İzmir'de Kasım ayında satışı yapılan konutların yüzde 37,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 26,9'unu ilk satış, yüzde 73,1'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 183 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sırada yer aldı.



BUCA BİRİNCİ OLDU

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2019 Kasım ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Geçen ay Buca'da bin 46 konut satılırken, Buca'yı bin 9 konut satışı ile Karşıyaka, 621 konut satışı ile Torbalı takip etti.



SOSYAL KONUT BAŞVURULARI E-DEVLETTEN DE YAPILABİLECEK

TOKİ'NİN E-Devlet ile internet üzerinden alacağı başvuru işlemleri, 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. 18 bine yakın kişinin şubeler üzerinden 100 bin sosyal konut başvurularını gerçekleştirdiği bilgisini aktaran Toplu Konut İdaresi (TOKİ), başvuruların internet üzerinden E-Devlet aracılığıyla alınabileceği bilgisini aktardı. TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları, müracaat öncesi önem arz edecek. Kriterleri taşımayan kişilerin TOKİ sosyal konut başvurusu kabul edilmeyecek.