Altın fiyatları güne nasıl başladı? Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? İşte 19 Aralık Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gördü. İşte 19 Aralık Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 281,37 TL
SATIŞ: 281,44 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 448,15 TL
SATIŞ: 458,30 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 893,49 TL
SATIŞ: 916,60 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.792,59 TL
SATIŞ: 1.827,60 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.856,00 TL
SATIŞ: 1.884,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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