Altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? İşte 19 Aralık Perşembe altın fiyatları...