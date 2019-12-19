Her iki eşe de 16 hafta ebeveyn izni

VODAFONE Grubu, dört yıl önce tüm dünyada başlattığı 'global doğum izni' politikasının kapsamını genişletti. Grup, tüm çalışanlarına 16 hafta tam ücretli ebeveyn izni verecek. Doğumla veya evlat edinerek ebeveyn olan Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde, istedikleri bir tarih aralığında, 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabilecek. Bu hak, toplu olarak veya dört parçada planlanabilecek. Uygulama ilk kez Vodafone Türkiye tarafından 1 Ocak 2020 itibariyle hayata geçirilecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, "Ebeveyn olan her çalışanımıza çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkânı sağlayacağız. Çalışan bağlılığını ve verimliliğini artıran bu uygulamaların yaygınlaşacağına inanıyoruz" dedi.