TOKİ rekor kıracak

Toplu Konut İdaresi’nin 2002’den bu yana ilk kez 100 bin sosyal konutu bir yılda yapacağına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayacak” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hafta başında talepleri toplanmaya başlanan 100 bin sosyal konut kampanyası hakkında Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi. 2020 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, 100 bin sosyal konut kampanyası hakkında bilgi verdi.



81 İLE MİLLET BAHÇESİ

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 2002 yılından bugüne kadar 100 bin sosyal konutu ilk kez bir yılda yaptığını belirten Kurum, "Bugüne kadar 857 bin bağımsız bölüm ürettik ve 160 milyar liralık iş yaptık. Sosyal donatılarımızı da eklediğinizde 1 milyon bağımsız bölümün üzerinde yapıyı vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek, 240 aya varan vadeyle, 894 lira sabit taksitle 'ki bu, Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar hiç yapılmamış bir kampanyadır' 81 ilimizdeki alt gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik bu kampanya yapılacaktır" dedi. Millet bahçelerini 81 şehre yapacaklarını belirten Kurum, kişi başına yeşil alanı artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Kurum, 22 ilde ekolojik koridorlar oluşturmak için de çalıştıklarını ifade ederek, iklim değişikliyle ilgili de önemli bir adım attıklarını belirtti. Bakan Kurum, kentsel dönüşümle ilgili çok hedefler koyduklarını, her yıl 300 bin bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedeflerinin de bulunduğunu dile getirdi.



■ EVRİN GÜVENDİK