Aydın'ın Söke ilçesinde, 29 yıl önce kurulan fabrikada işlenip ihraç edilen salyangozlar, Fransız sofralarını süslüyor. Salyangoz ihracatı, ülke ekonomisine yıllık 2 milyon lira katkı sağlıyor. Fabrika sahibi Sedat Yaşa, yağan yağmurlar sonrası çıkan salyangozları toplayan vatandaşlardan kilosu 6-7 liradan satın aldıklarını söyledi. Gıda Mühendisi Gülizar Sarı da, "Salyangozları 90 derecede pişirip işliyoruz" dedi.
Türk salyangozu Fransızların sofralarında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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