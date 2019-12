Yerli otomobil gün sayıyor

Yerli otomobille ilgili müjdeli haberi, Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi: “Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli otomobil için müjdeyi verdi. Oktay, "Herkesin gurur duyacağı bir proje. Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak" dedi.



40 BİNE YAKIN FİKİR

Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Oktay, yerli otomobil projesinin Türkiye'nin prestij projelerinden biri olduğunu hatırlatarak "Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde bu yıl "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine 40 bine yakın fikrin başkanlığa ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 farklı ilde "Yetenek Her Yerde" bölgesel kariyer fuarlarının düzenlendiğini anımsatan Oktay, nitelikli üniversite öğrencisi ve mezunlarının kamu ve özel sektöre kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.



CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ AÇILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin milletin hizmetine sunulması için son çalışmaların yapıldığını ifade eden Oktay, "Kütüphane koleksiyonunda 1.5 milyon basılı kitap, 12 bin dergi ve 1 milyon süreli yayın olmak üzere yaklaşık 2.5 milyon yayın bulunmaktadır. Kütüphanenin açılışının yakın zamanda yapılması planlanıyor. Milletin hizmetine verilecek kütüphane haftanın her günü ve 24 saat açık olacaktır" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ