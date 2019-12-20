Devlet memurlarına kariyer fırsatı geliyor

Kamu personel rejimi 2020 yılında hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale getirilecek. Esnek çalışma modelleriyle her alanda kariyer kapıları da açılacak.

Hükümet, 2020 yılında kamu personel rejiminde de köklü değişikliklere gidecek. Kamu personel rejimi hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale geliyor. Yeni Ekonomi Programı kapsamında devlette işin niteliğine göre esnek çalışma ile iş fırsatları artarken, bu kapsamda özel meslek kursları düzenlenecek. Yeni dönemde mesai zorunluluğu bulunmayan işlerde evden çalışma izni verilebilecek. Uzman müfettiş istihdamı da yüzde 350'nin üzerinde artırılacak. Öte yandan gelecek yıl kamuda esnek çalışma modelleri geliştirilecek.



YÜZDE 352 ARTIŞ OLDU

Yeni sistemle diplomasiden eğitime, ekonomiden sanayiye kadar her alanda yeni işle birlikte kariyer kapıları da açılacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre personel sistemi işe alımdan emekliliğe kadarki süreçleri kapsayan insan kaynakları yönetimi anlayışıyla ele alınması amacıyla model geliştirilecek. Kamu Personeli Bilgi Sistemi çalışması tamamlanacak. Yeni dönemde kamuda part-time iş fırsatları artacak, memurlar evden de çalışabilecek. Hizmet ve personel ücret ilişkisi de sağlıklı hale getirilecek. Devlette çalışan 4 milyon kişiyi yakından ilgilendiren kamu yönetimi ve personel sistemine ilişkin konuların değerlendirildiği Kamu Personel Danışma Kurulu da dün toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıda "2002'den bu yana öğretmen sayısında yüzde 81, doktor sayısında yüzde 157, hâkim ve savcı sayısında yüzde 185, hemşire sayısında yüzde 294, din görevlisi sayısında yüzde 72, uzman, müfettiş gibi kariyer mesleklerinde yüzde 352 oranında artış sağlandı. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz" dedi.



3600 EK GÖSTERGE DE MASADA

Hükümet, memur konfederasyonları ve hizmet kollarında yetkili sendikalar arasındaki en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olan Kurul'un gündem başlıklarından birini de 3600 ek gösterge oluşturdu. Memur-Sen ek göstergeyle birlikte maaşlardaki vergi kesintileri, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular da Kurul'da gündeme getirildi.



■ HAZAL ATEŞ