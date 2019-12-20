Son dakika: Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu!

Son dakika haberine göre sendikaların asgari ücret için talebi belli oldu. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in asgari ücret için milyonların merakla beklediği talebi açıkladı. Asgari ücret için sendikaların talebi 2578 lira oldu.

7 milyon asgari ücretlinin cevabını merakla beklediği soru için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. Asgari ücret karar toplantısı öncesi işçi sendikalarından son dakika açıklama geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek zam ile ilgili beklentilerini açıkladı. Sendikaların 2020 yılı için asgari ücret talebi 2578 lira oldu.

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira olarak açıklamıştı. Türk-İş ise yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altında bir rakama imza atmayacaklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti. Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda da Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.