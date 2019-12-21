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da emekli olunabilir

Çalışmadan da emekli olunabilir
Giriş Tarihi: 21.12.2019

FARUK ERDEM- YENİ ASIR

Çalışma imkanı olmayanlar için eksik günlerini kendileri prim ödeyerek tamamlayabilirler. süre sınırlarına dikkat etmek lazım...

Emekli olmama yaklaşık 10 ay var, ancak sağlık durumum bir işyerinde çalışmama uygun değil. Eksik günlerimi tamamlamak için kendimi bir işyerinden sigortalı göstermek istedim ama bunun da suç olduğunu söylediler. Ben bu 10 aylık eksik süremi tamamlamak için ne yapabilirim? (ismi saklı)
Emekli olabilmek için yaş, sigortalılık süresi ve çalışma gün sayısı koşullarının aynı anda yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan özelikle çalışma gün sayısını doldurabilmek için zaman zaman bir işyerinde fiilen çalışılmadığı halde sigortalı olarak
SGK'ya bildirilme yoluna gidildiği bilinmektedir. Ancak bu durumun tespiti halinde bu sigortalılığın iptal edileceğini, hatta emekli aylığı bağlanmışsa bu aylığın hem iptal edileceğini hem de yasal faizi ile birlikte geri alınacağını belirtelim. Dolayısıyla, her ne sebeple olursa olsun, fiilen çalışılmayan işyerinden yapılan sigortalılık bildirimlerinin sahte bildirim sayılacağı ve bu yola başvurulmaması gerektiği konusunda tüm okuyucularımızı uyaralım. Diğer taraftan, gerek sağlık nedenleri gerekse başka nedenlerle çalışma imkanı olmayanların, emekli olabilmek için gerekli gün şartını doldurmak için başvurabilecekleri en kolay ve güvenli yol, isteğe bağlı sigortalı olmaktır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için; Türkiye'de ikamet etmek, 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu sigortalı olmamak veya Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ay içinde 30 günden az çalışmak ve kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık almamak koşulları aranır. Bu koşulları taşımanız kaydıyla SGK'ya başvurarak isteğe bağlı sigortalı olabilir, primlerinizi kendiniz ödeyerek emeklilik için gerekli olan gün şartını sağlayabilirsiniz.

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