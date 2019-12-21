İstanbul’da iş dünyasına yeni alternatif oldu

Türkiye'nin en büyük karma projelerinin arasında yer alan Vadistanbul, İstanbul'un iş ve finans merkezi olarak Maslak'ın, yaşam ve alışveriş merkezleri olarak da Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'ne alternatif olarak geliştirildi.



100 BİN KİŞİYİ AŞKIN NÜFUS

Ofis, alışveriş caddesi, yeme-içme alanları, AVM, otel ve rezidanstan oluşan Vadistanbul'da, 1.915 konut, 103 bin metrekare kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi, 760 metre uzunluğundaki cadde üzerinde yer alan mağazaları, restoranlar, 300 bin metrekare ofis alanı ile 25 bin 500 metrekare toplam alana sahip 5 yıldızlı otel ve rezidans bulunuyor. Proje genelindeki tüm doluluğun sağlanmasıyla birlikte Vadistanbul'da 30 bin kişinin çalıştığı ve günlük 100 bin kişiyi aşkın nüfusuyla yeni bir kent oluşturuldu.



KARMA KULLANIMLI PROJE KARMA

kullanımlı proje olarak öne çıkan Vadistanbul, AVM'siyle dünya markalarını bir arada bulunduruyor. Toplam 300 bin metrekarelik konforlu ve prestijli ofis alanlarıyla proje; SOCAR Türkiye, Alternatif Bank, TAV Havalimanları Holding, MNG Kargo, Evyap Holding, Kale Endüstri Holding gibi ülke ve dünya ekonomisine yön veren önemli şirketlerin genel merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.