Lüks ev vergisinde kritik ‘15 gün’

Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutlara ek vergi getirilirken, Tapu Kadastro’nun yaptığı değer tespitleri mülk sahiplerine bildiriliyor. 15 gün içinde ise belirlenen değerlere itiraz hakkı bulunuyor

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, 07 Aralık 2019 tarihinden itibaren 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'ndaki değişiklikle "Değerli Konut Vergisi" adı altında yeni bir vergi getirildiğini belirterek, buna göre değeri 5 milyon liranın üstündeki konutların binde 3 ile 10 arasında vergiye tabi tutulduğunu söyledi. Ali Güvenç Kiraz, kanuna göre bina değerinin belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedelden farklı olarak Tapu ve Kadastro tarafından belirlenebileceğini vurgulayarak, "Uygulamasına ilk kez başlanacak bu yöntemle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü emsal değerler üzerinden taşınmazların gerçek değerinin tespitini yapacak, vergiler bu tutar üzerinden hesaplanacaktır" dedi. Değeri belirlenen mesken için tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde mükelleflerin Tapu Kadastro'ya itiraz hakkı bulunduğunu anlatan Kiraz, "Vatandaşlar itiraz için sadece Ankara'daki Genel Müdürlüğe değil taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlükleri'ne de başvurabilecek" şeklinde konuştu.



MAHKEME YOLU AÇIK

Ali Güvenç Kiraz, vatandaşların itiraz komisyonunun kararına karşı idari işlemin iptali ve bilirkişi marifetiyle keşfen yeniden hakkaniyete uygun değerleme yapılmasını mahkemeden talep edebileceklerini söyledi.



LÜKS EVLERİN FİYATI DÜŞECEK

Gelir vergisi kapsamında olan, ilk taksiti Şubat, ikinci taksiti Ağustos ayında ödenecek söz konusu vergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, şunları söyledi: Öncelikle, lüks segment sayılan bu evlerin fiyatları vergiden etkilendiği miktarda düşecek. Çünkü bir mülkün vergi yükü, net geliri ile kendini geri ödeme süresini etkileyecek. Geri ödeme süreleri zaten uzun. Bu artamaz. Ya da aynı kaldı diye düşünelim. Bu durumda, net gelirle çarpılarak hesaplanan mülkün değeri, etkilendiği vergi miktarı kadar düşecektir.

