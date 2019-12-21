Validebağ’da yıl sonu için yüzde 20 indirim

DAP Yapı, 2019'u önemli bir fırsat kampanyası ile uğurlamaya hazırlanıyor. DAP Yapı'nın, konut sahibi olmak isteyenler için başlattığı özel kampanya çerçevesinde yıl sonunda bitecek yüzde 10 KDV avantajına ek olarak, yüzde 10 indirim yapılıyor. Böylece yüzde 18 KDV dahil liste fiyatı 2 milyon lira olan bir konuta 1 milyon 647 bin liraya sahip olunabilecek.



KAMPANYA KOŞUYOLU'NDA GEÇERLİ

KAMPANYA, firmanın Koşuyolu'ndaki Validebağ Konakları'nda geçerli olacak. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Doğru konumda doğru fiyatla konuta ulaşım için bugüne kadar hep ilkleri gerçekleştiren DAP Yapı olarak şimdi de yılın 'Son' fırsatını devreye aldık. Böylece sektörün yeni bir heyecana ihtiyaç duyduğu bugünlerde DAP Yapı olarak Validebağ Konakları'nda alım fırsatını zirveye taşıdık" diye konuştu.