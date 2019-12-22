Hanif Pehlivanoğlu e-ticaret atağı başlattı

Ege Bölgesi'nin lider mağaza zincirlerinden Hanif Pehlivanoğlu Marketçilik A.Ş., yıl sonu nedeniyle market müdürleri ve çalışanlarla Wyndham Grand İzmir Özdilek'de performans toplantısı gerçekleştirdi. Son yıllarda sürekli büyüyen ve istihdamını artıran Hanif Pehlivanoğlu Şirketler Grubunun toplantısında 2019'un muhasebesi yapılırken, 2020 yılına yönelik stratejiler konuşuldu. Etkinlikte yoğun geçen yılın stresi atıldı ve çekilişle personele altın ve çeşitli hediyeler verildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, 40 yıllık mevcudiyetlerini müşteri memnuniyetine, kaliteye, güvene ve işlerine olan sevgilerine borçlu olduklarını, bine yakın çalışanı ve onların bakmakla sorumlu olduğu aileleri ile koca bir çınar olduklarını belirtti. Hanif Pehlivanoğlu, "Gelişen teknoloji ve gelecek neslin teknolojiye yoğun ilgisi şu anki klasik alışveriş anlayışını tamamen oradan kaldırıp kendine uygun bir yapı ile değiştirecektir. Bizler bu değişime hazırız ve bu yeni alışveriş anlayışı içinde varız diyoruz. e-ticareti pilot bölge olarak Bostanlı'da yapmaya başladık. Yeni yılda tüm bölgelerde müşterilerimize hizmet sunacağız. Hizmeti bazı işbirlikçilerimizle sunuyoruz. Sektördeki tecrübemiz, kalitemiz ve sağladığımız güven Glova gibi büyük bir firmanın bizi tercih etmesini sağladı. Glova şu an ürün dağıtımına başladı" dedi.