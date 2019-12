Pamukkale, eko turizmle gelişecek

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kekiğin başkenti ilçemizde lavanta üretimini de başlattık. İlk etapta 30 bin turist bekliyoruz. 2 gözde ürün ilçe turizmini çeşitlendirerek hızla geliştirecek” dedi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı, ürettiği kekiğiyle ünlü Gözler Mahallesi'nde eko turizm hareketliliği başladı. İlk etapta mahalledeki 15 çiftçiye ait toplam 200 dekar alana törenle binlerce lavanta fidanı dikildi. Lavanta turizminin gelişmesiyle mahalleyi ilk iki yıl içinde 30 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe ekonomisine büyük destek veren kekikle birlikte her yıl artmaya başlayan lavanta üretiminin ilçe turizmini çeşitlendirerek hızla geliştireceğini söyledi.



● Türkiye'nin kekik ihtiyacı bu mahalleden karşılanıyor. Belediye olarak üreticiye hangi destekleriniz var? Türkiye kekiğinin yaklaşık yüzde 85, dünya kekik ihtiyacının yüzde 65'i ilçemizden karşılanıyor. Gözler mahallemiz kekik üretiminde ön sırada, Uzunpınar, Kurtluca, Akdere, Akçapınar, Eymir mahallelerimizde de yoğun olarak kekik üretimimiz var. İlçemizde 130 bin dekar alanda üretilen kekikten 4 bin 500 ailemiz geçimini sağlıyor. Bu yıl ilçemizden 14 bin tona yakın kekik çıktı. Belediye olarak üreticilerimize destek oluyoruz. Kekiğin tanıtımına ağırlık veriyoruz. Gittiğimiz her yerde kekiklerden hazırlanan ürünleri dağıtıyoruz.



200 DEKAR ALANDA

● Son yıllarda lavanta da öne çıktı. Lavanta ile ilgili farklı bir çalışmanız olacak mı? Kekiğin başkenti olarak adlandırdığımız Gözler ve çevre mahallelerimizde çiftçilerimiz lavanta üretimine de başladı. Gözler'i eko turizm merkezine dönüştürecek lavanta bahçeleri projesi fidan dikimiyle hayat buldu. Tıbbı aromatik bitkiler olarak bilinen bu ürünlerde kekik, lavanta, adaçayı bir bütün olarak görülüyor. Kekikten sonra Gözler Mahallesini lavanta diyarı yapmak için önemli bir adım da atmış olduk. Mahallemizde 15 çiftçimiz bir araya gelerek yaklaşık 200 dekar alanda binlerce lavanta fidanı dikti. Fidanlar büyüdükçe eko turizme de yöneleceğiz. Isparta bölgesinde yoğun olarak yapılan eko turizmde insanlar lavanta bahçelerini geziyor, fotoğraf çekiyor, üretilen lavantalardan elde edilen yağlardan sulardan, lavantalı ürünlerden satın alıyor. Isparta bölgesi her yıl bu yolla binlerce turisti ağırlıyor. Biz de Pamukkale'ye, Karahayıt'a gelen yerli ve yabancı turistlere lavanta bahçelerimizi gezdirebiliriz. İlk etapta mahallelerimizde 30 bin turist ağırlamayı hedefliyoruz.



TESİSİMİZDE İŞLENİYOR

İlçenizde üretilen tıbbı aromatik bitkilerin işleneceği bir tesis var mı? Bölgemizde üretilen kekik, lavanta ve adaçayını işleyecek bir tesisimiz var. Gözler Mahallemizdeki bu tesis bu ürünleri işleyip paketliyor, aynı zamanda da yağlarını sularını çıkartarak üretilen ürüne katma değer sağlıyor. Lavanta yağı kozmetikte birçok ürünün ham maddesi, kekik yağı ve suyu da sağlığa çok faydalı. Yerel idareciler olarak bu tip yatırımları desteklememiz gerekiyor. Belediye olarak mahalle sakinlerimizin, üreticilerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.



