Altın fiyatları ne kadar? 23 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları yatırımcı tarafından araştırılıyor. İşte 23 Aralık Pazartesi altın fiyatları...