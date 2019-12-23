Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları yatırımcı tarafından araştırılıyor. İşte 23 Aralık Pazartesi altın fiyatları...
Altın bugüne nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü. İşte 23 Aralık Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 281,80 TL
SATIŞ: 281,86 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 451,67 TL
SATIŞ: 461,90 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 900,51 TL
SATIŞ: 923,79 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.806,67 TL
SATIŞ: 1.841,94 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.873,00 TL
SATIŞ: 1.901,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 23 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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