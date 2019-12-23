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gelecek yıl hizmete açılıyor

Honaz Tüneli gelecek yıl hizmete açılıyor
Giriş Tarihi: 23.12.2019

'nin dev projelerinden olan ve tamamlandığında 'yi Antalya, Ankara ve Muğla'ya direkt bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki iki tüpten oluşan ''nin 2020 yılı içinde hizmete girmesi hedefleniyor.

Ege Bölgesi'nin dev projelerinden olan ve tamamlandığında Denizli'yi Antalya, Ankara ve Muğla'ya direkt bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki iki tüpten oluşan 'Honaz Tüneli'nin 2020 yılı içinde hizmete girmesi hedefleniyor. Denizli- Ankara karayolundan şehir merkezine girmeden Denizli- Antalya ve Denizli-Muğla karayoluna direkt geçişi sağlayacak çevre yolu projesi içinde yer alan Honaz Tüneli'nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Projeyle ilgili bilgi veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tünelle Ankara-Antalya- Muğla çevre yolunun da aktif hale geleceğini dile getirdi.

Başkan Zolan, "Şehrimizin iç bulvarından, caddelerinden şehirler arası geçişler artık bu çevre yolları üzerinden olacak. Özellikle ağır tonajlı araçların ve transit geçecek olan araçların bu çevre yolunu kullanmasıyla şehir içi trafiğimiz çok çok rahatlayacak. Tünelle 2020'de Denizlimiz daha da rahatlamış, farklı bir boyuta geçmiş olacak" dedi.

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