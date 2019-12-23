İZKA İnşaat, kurumlar vergisinde İzmir’in yüz akı

Ankara’da en çok kurumlar vergisi verenler listesinde ilk 100 içinde 55. sırada yer alan İZKA İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, “Ülkemiz ve şirketimiz adına gurur duyuyoruz. Başarılarımız sürecek. Hedefimiz seneye ilk 20-25 arasında olmak” dedi

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın Başkent genelinde 2018'de en fazla vergi beyan eden ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin isimlerinin yer aldığı listesinde Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'deki başarılı projeleriyle de dikkat çeken İZKA İnşaat firması da yer aldı. Kamuoyunca tanınan İZKA İnşaat ilk 100 şirket arasına girerek 55. sıraya yerleşti. Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara genelinde 2018 yılı vergilendirme döneminde 325 bin 671 gelir vergisi beyannamesi ile 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 lira, 87 bin 744 kurumlar vergisi beyannamesiyle 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 lira vergi tahakkuk ettirildiğini açıkladı



GÜÇLÜ PERFORMANS



Kurumlar vergisinde ilk yüzdeki şirketler arasında 55. sırada İzmir İZKA İnşaat'ın yer alması dikkat çekti. Kurumlar vergisinde Limak ve Rönesans gibi şirketleri geride bırakarak ilk 100 içinde 55. sıraya yerleşen İZKA İnşaat firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Yeni Asır'a başarılarını gelecek yılllarda da sürdüreceklerini söyledi. Yeşil, "Ülkemiz adına şirketimiz adına gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz ilk 20-25 arasında olmak" diye konuştu.



MERKEZ BANKASI VE ZİRAAT İLK İKİDE



Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.



İkinci sırada ise 2 milyar 439 milyon 822 bin 266 liralık vergiyle Ziraat Bankası yer aldı. En fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklanan mükelleflerin 49'u İstanbul'dan çıktı.



Listede Ankara'dan 14, İzmir'den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ'dan birer firma yer aldı.