İZİD’DE Sungur güven tazeledi

İzmir İş Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Feyyaz Sungur, önceki gün yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 3 yıl önce kurulan İZİD, işçi ve işverenler arasında köprü kurarak kısa sürede üye sayısını 14 bine yükseltti. Bugüne kadar bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Başkan Sungur, "Projelerimize yeni dönemde de devam edeceğiz. Üçüncü sektör olan STK bilincinin gelişmesi adına girişimciliğin desteklenmesi adına çalışmalar yapacağız" dedi