  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > İZİD’DE Sungur güven tazeledi

’DE Sungur güven tazeledi

İZİD’DE Sungur güven tazeledi
Giriş Tarihi: 24.12.2019

İzmir İş Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Feyyaz Sungur, önceki gün yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 3 yıl önce kurulan İZİD, işçi ve işverenler arasında köprü kurarak kısa sürede üye sayısını 14 bine yükseltti. Bugüne kadar bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Başkan Sungur, "Projelerimize yeni dönemde de devam edeceğiz. Üçüncü sektör olan STK bilincinin gelişmesi adına girişimciliğin desteklenmesi adına çalışmalar yapacağız" dedi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İZİD’DE Sungur güven tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN