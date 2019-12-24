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'den posta kargosu ücretlerine yılbaşı indirimi

PTT'den posta kargosu ücretlerine yılbaşı indirimi

24.12.2019, 13:02

, tarihlerinde bireysel müşterilerce postaya verilecek yurt içi kurye ve posta kargosu gönderi ücretlerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı dolayısıyla düzenlenen kampanya kargo ücretlerinde indirimin yanı sıra ücretsiz tebrik kartı dağıtımını kapsıyor.

Kampanya kapsamında, 25-31 Aralık tarihlerindeki 5 iş gününde postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacak.

Herhangi bir indirimden faydalanan gönderi sahipleri ise bu indirimden yararlanamayacak.

Ücretsiz tebrik kartı

PTT A.Ş, Türkiye'de tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaşmasına ve yeni yılla ilgili güzel dileklerin yurdun dört bir yanına ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla "ücretsiz tebrik kartı" kampanyası da hazırladı.

PTT iş yerlerinden alınabilecek kış mevsimine dair görsellerin yer aldığı tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

AA

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