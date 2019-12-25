Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? araştırılıyor. İşte 25 Aralık Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.898,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 285,00 liradan işlem gördü. İşte 25 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 286,69 TL
SATIŞ: 286,98 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 455,87 TL
SATIŞ: 466,19 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 908,89 TL
SATIŞ: 932,38 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.823,47 TL
SATIŞ: 1.859,07 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.882,00 TL
SATIŞ: 1.895,00 TL
Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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