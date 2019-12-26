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son 20 ayın zirvesinde

Borsa İstanbul son 20 ayın zirvesinde

26.12.2019, 10:54

113 bin seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, yeni güne başladığı ilk dakikalarda son 20 ayın rekorunu kırdı. Endeks şu dakikalarda 113 bin seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da 100 endeksi, yeni güne yüzde 0.16 yükselişte 113 bin 514 seviyesinden başlarken, sonrasında yükselişini sürdürdü. Endeks 113 bin 894 puana kadar yükselerek, 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi saat 10.24 itibarıyla 539 puanlık yükselişle 113 bin 886 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.46 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 0.47 yükselişle 159 bin 687 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa'da Noel tatilinin devam ettiğini, ABD piyasalarının ise bugün işleme açılacağını belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113 bin 400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115 bin ve 115 bin 500 seviyeleri olacağını, 111 bin puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

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