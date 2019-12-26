Çeyrek altın 466 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 286,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 286.50 liradan, Cumhuriyet Ata Lira bin 908 liradan, 22 Ayar Bilezik gramı 265 liradan, Lira (Tam) Ziynet bin 864 liradan, Yarım Ziynet 932 liradan ve Çeyrek Ziynet 466 liradan işlem gördü.