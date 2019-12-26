Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 26 Aralık Perşembe döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dün yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Euro güne nasıl başladı? İşte 26 Aralık Perşembe döviz kuru...