Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 26 Aralık Perşembe döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dün yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Euro güne nasıl başladı? İşte 26 Aralık Perşembe döviz kuru...
Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar dolar ve euroyu yatırım aracı olarak görenler tarafından merak ediliyor. Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar yükselişte mi? Euro bugün ne kadar? İşte 26 Aralık Perşembe döviz kuru...
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