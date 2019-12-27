Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Güvenli liman olan altın bugün ne kadar oldu? İşte 27 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 469,00 lira, Cumhuriyet altını 1.918,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 288,00 liradan işlem gördü. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 27 Aralık Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 288,32 TL
SATIŞ: 288,43 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 459,91 TL
SATIŞ: 470,32 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 916,94 TL
SATIŞ: 940,64 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.839,62 TL
SATIŞ: 1.875,52 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.905,00 TL
SATIŞ: 1.933,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 27 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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