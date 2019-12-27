Altın fiyatları ne kadar? 27 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Güvenli liman olan altın bugün ne kadar oldu? İşte 27 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...