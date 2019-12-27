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Bakan Albayrak'tan müjde: Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor

Bakan Albayrak'tan müjde: Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor

27.12.2019, 12:21 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019,12:39

Hazine ve Maliye Bakanı , 'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor." açıklamasında bulundu.

Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak burada ev almayı planlayan vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor. " dedi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı. Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik.

KONUT KREDİSİ MÜJDESİ

6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. 2020'de enflasyon daha da düşecek. Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek. Enflasyon hedefimiz yüzde 8.5 ama bunun da altına ineceğiz."

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