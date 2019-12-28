“Turizm adına yapılan her şey nitelikli olmalı”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, turizmde tanıtım sorununu da yapılan çalışmalarla aşacağımızı söylüyor. Özden, bu alanda başarılı olmak için gerekli üç kriteri de şöyle sıralıyor: Nitelik, rekabet, sürdürülebilirlik

SEKTÖRÜN SESİ- TOLGA TEKİN

Türkiye'de Nevzat Fikret Koru Holding bünyesinde 1990'dan beri faaliyet gösteren Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı KoruMar Hotel De Luxe ile 2018'da hizmete açılan KoruMar Ephesus Beach & Spa Resort Hotel Genel Müdürü Tacettin Özden, Yeni Asır'a sektöre ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 35 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olan Tacettin Özden, aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi.





Genel müdürlüğünü yaptığınız otellerinizi tanıtır mısınız?

Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı KoruMar Hotel De Luxe, 272 odalı 552 yatak kapasiteli bir tesis. 2018'da İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde hizmete açılan Koru- Mar Ephesus Beach & Spa Resort Hotel 325 oda, 650 yatak kapasiteli. Toplamda 600 kişi istihdam ediyoruz. Sektörde iyi bir ismimiz var.



KoruMar ismi nereden geliyor?

Koru ismi ailenin soyadından geliyor. Otellerimiz tekstil ve sanayi alanındaki yatırımlarıyla tanınan Nevzat Fikret Koru Holding tarafından hizmete açıldı. Mar ise İspanyolcada "deniz" anlamına geliyor.

TANITIM ÇOK ÖNEMLİ



Diğer otellerden farklı bir özelliğiniz var mı?

Pamucak'taki otellerimizin 3 katlı olması ve geniş bir alana yayılması farklılık gösteriyor. Burada 108 dönüm arazimiz var. Denize sıfır. Önümüz kumsal. Ciddi şekilde geniş ölçekli misafirlerimizin oturup güneşlenebileceği gezebileceği yeşil alan bıraktık. Hem aile hem çiftler için özel balayı odaları. Gürültüsüz bir ortamda dinlenmek isteyen de, çocuklu aileler için de farklı konseptlerimiz bulunuyor. Kuşadası'ndaki otelimizin ise konumu çok güzel. Kuşadası'na hakim bir alanda yer alıyor.





Sektörün en büyük sorunu ve çözüm öneriniz nedir?

'Deniz-kum-güneş' dışında bizde bir kültür var. Anadolu kültürü, misafirperverliği antik bir cennet üzerinde dünya mirasının üzerindeyiz. Doğal güzelliklerimiz ve termalimizle bunların hepsi iyi bir tanıtım gerektiriyor. Tanıtım Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte güzel işler yapılacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu sorun aşılacak. Bir diğer önemli sorun da bir Otelciler Birliği yasasının çıkartılması. Bu yasa otelciliği güçlendirecek ve kendi içerisinde disipline olmasını sağlayacak.



EV PANSİYONCULUĞU



Otel sayısı yeterli mi?

Bu bölgede nitelikli ve rekabet edebilir yatağa ihtiyacımız var. Antalya'da aşırı bir yatak üretimi var. Biraz durması lazım. Çünkü çok fazla yatak üretilince arztalep dengesi bozuluyor. Ama Ege Bölgesi'nde İzmir Seferihisar Gümüldür sahillerde yatırıma nitelikli, rekabet edebilir, düzgün tesislere ihtiyaç var. Denize sıfır alanlardaki otellerin haricinde sahillerin iç taraflarda ev pansiyonculuğunun teşvik edilmesi lazım. Batıda, Akdeniz'de Yörük köylerimiz var. Turist geldiği ülkenin kültürünü, mutfağını ve o ülkeye özgün şeyleri görmek istiyor. Bunları tanıtıp turizmi tabana yaymamız lazım. Yani sadece 5 yıldızlı oteller gibi nitelikli ev tipi pansiyonlar da önemli.





İNGİLİZ TURİSTTEN OTEL PERSONELİNE MİRAS



Hiç unutamadığınız bir anınız var mı?

İngiliz bir misafirimiz vardı: Charles George Courtney. Bize 1990'dan itibaren her yıl eşiyle gelmeye başladı. 3 yıl önce vefat etti. Ölünceye kadar otele 52 kez geldi. Karısının öldüğünü duydum. Başsağlığı için aradım. Sonra yine geldi ve kalp krizi geçirdi. "Artık gelmez" dedik. Geldi. Son tatilinin yarısını hastanede geçirdi. Vefat ettikten sonra otelin 17 personelini isim isim yazarak miras bıraktı. Biz de hesaba gelen parayı kendilerine verdik. Odasının kapısına onun hatırasını yaşatmak için ismini yazdırdım. Bu olay Türk misafirperverliğinden duyulan memnuniyetin en somut örneği.





"SIFIR ATIK PROJESİNE SAHİP ÇIKALIM"



Belediyelerin hizmetleri nasıl turizm konusunda?

Belediyelerin cazibe merkezleri oluşturması lazım. Temizlik ve otopark sorunu, turistin dışarıda hoş vakit geçirmesi belediyelerin görevi. Turizmi böyle bütünleyerek çalışırsak ülkemiz daha çok gelir sağlar. Emine Erdoğan hanımefendinin Sıfır Atık Projesi'ne, turizm sektörü için de önem verilmeli. Çünkü otellerde çok fazla israf var. Otellerdeki misafirleri de bilinçlendirerek bu projenin işletilmesi lazım.