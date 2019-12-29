2020’ye kamuya 60 bin personel alımı ile başlanacak

Yeni yılda öğretmenden hemşireye, doktordan emniyet görevlisine, din görevlisinden eczacıya ve madenciye kadar binlerce kişiye kamuda iş kapısı açılacak. İlk adımda 60 bin personel alımı öngörülürken, ihtiyaca göre bu sayı artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 2020'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu kapsamda 6 bin 676 doktor, 8 bin 288 uzman doktor işbaşı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de üniversite mezunu 7 bin polis, 8 bin de bekçi alacak. Gelecek yılın başında 20 bin sözleşmeli öğretmen alınırken, bu sayı, yıl içinde ihtiyaca göre artırılacak.

20 BİN ÖĞRETMEN

Gelecek yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

TERCIHLER MARTTA

Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

12 KAMU KURUMU İLANA ÇIKTI

12 kamu kurumu İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile ve KPSS şartsız olarak binin üzerinde memur alımı yapacak. Yayınlanan ilanlara göre kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere İŞKUR aracılığı ile farklı öğrenim düzeylerinden temizlik personeli ve işçi alımı yapılacak. Bu kapsamda 7 bin 200 vasıflı-vasıfsız, bin 380 temizlik görevlisi işbaşı yapacak.

HAZAL ATEŞ