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büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Ne zaman yapılacak? MPİ Piyango sorgulama

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Ne zaman yapılacak? MPİ Piyango çekiliş sorgulama

30.12.2019, 15:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019,15:32

çekilişi için sona gelindi. 80 Milyon TL büyük ikramiyenin verileceği 2020 milli piyango sonuçları yeniasir.com.tr'den anlık olarak takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye ve amortilerle ilgili detaylar belli oldu. Zengin olma hayaliyle milyonlarca kişi Milli Piyango bileti aldı. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, ne zaman yapılacak? Milli Piyango İdaresi (MPİ) bilet sorgulama sayfası ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde.

İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 80 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Yılbaşı özel çekilişi kapsamında dağıtılacak büyük ikramiye, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi.

İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu.

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