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Bakan Albayrak duyurdu! Yılın son toplantısı yapıldı

Bakan Albayrak duyurdu! Yılın son FİKKO toplantısı yapıldı

31.12.2019, 18:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019,18:48

Hazine ve Maliye Bakanı , 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.


Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.


Bu yılın beklentilerin ötesinde bir performansla kapatıldığını vurgulayan Berat Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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