Bakan Albayrak'tan bir kredi faiz müjdesi daha

Çanakkale'de iş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredilerini yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü." dedi. Albayrak, mobilya sektörüne de müjdeyi vererek KDV'nin %8'e düşürüldüğünü açıkladı.