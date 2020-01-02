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Bakan Albayrak'tan bir kredi müjdesi daha

Bakan Albayrak'tan bir kredi faiz müjdesi daha

02.01.2020, 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020,11:37

Çanakkale'de iş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredilerini yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü." dedi. Albayrak, mobilya sektörüne de müjdeyi vererek KDV'nin %8'e düşürüldüğünü açıkladı.

Çanakkale'de iş insanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın son öncü rakamları, hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor." dedi. Bakan Albayrak, "2019 son çeyrekte yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

PİYASALARA KDV MÜJDESİ!
Bakan Albayrak ayrıca piyasalara KDV müjdesi de verdi. Albayrak, "Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredilerini yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü." açıklamasında bulundu..

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