900 milyonluk satış yaptı 2 bin konutu teslim etti

4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Sadece son bir yıldaki teslimlerimiz 2 bini aştı. 2020’de de 2 binin üzerinde konut teslim edeceğiz” dedi.

Gayrimenkul sektörü zor geçen bir yılın ardından hızlı toparlanmasını sürdürüyor. Sektörde özellikle son çeyrekte yaşanan gelişmeler moralleri yükseltirken, tüketici tarafından ertelenen talep de satışa dönmeye başladı. Sektörde Aralık ayını en moralli kapatan şirketlerin başında da Nef geliyor. 2019 gerçekleşmeleri ve 2020 planlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yıl genelinde yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen yılı 900 milyon TL'nin üzerinde bir ciroyla kapatacaklarını söyledi. Yıl genelinde satışını gerçekleştirdikleri konut sayısının da 782 olduğunu anlatan Timur, 2020 yılında hem sektör moralinin hem de buna bağlı olarak ciroların ciddi oranda artmasını beklediklerini vurguladı.

4 YILDA 6 BİN EV TESLİM ETTİ

Son haftalarda yaşanan gelişmelerin de bunu doğruladığını kaydeden Timur, "14-15 Aralık hafta sonu, sadece iki günde gerçekleştirdiğimiz noter tasdikli 103 milyon TL'lik satış 2020'nin daha iyi geçeceğine dair bizi umutlandırdı. Kampanya öncesindeki bir haftada 5 bin 475 talep topladık. Bu normalde bizim bir ayda aldığımız talebe eş değer. Dolayısıyla bu iki gün yeni yıl öncesi bize çok moral verdi. 2020 yılında ciromuzu yüzde 30'un üzerinde artışla 1,2 milyar TL'ye yükseltmeyi öngörüyoruz" dedi. 2019 yılında konut teslimlerini aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Erden Timur şöyle konuştu: "2019 yılında teslim ettiğimiz konut sayısı 2 bini geçti. Bu rakam son 4 yılı değerlendirdiğimizde 18 projede 6 bin konutu aşmış durumda. 2020 yılında yapacağımız yeni yatırımların yanında konut teslimlerine aralıksız devam edeceğiz. Gelecek yıl için de hedefimiz 2 binin üzerinde konutu yatırımcılarımıza teslim etmek."



"2020'DE İSTANBUL'DA İKİ PROJE YAPACAĞIZ"

Yurt dışı projelerin yanı sıra yurt içinde de yatırıma devam edeceklerini vurgulayan Erden Timur, şöyle devam etti: "Bu yıl İstanbul'da iki proje hedefimiz var. Bunların biri Beykoz'da olacak. Bu iki projenin dışında Bebeköy'de de farklı bir konsept düşünüyoruz. Planımız; restoran, otel, rezidans ve bir de ünlü bir sağlık merkezini içeren karma bir model kurmak. Bebeköy'de kiralamalara başladık. 2020'de diğer bir önemli işimiz Çekmeköy'de yeni bir projenin satışı olacak. Bunun dışında Bodrum'da da küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir bir proje için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"YURTDIŞI PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ"

2020 ve ötesinde yurt dışındaki varlıklarını pekiştireceklerini ifade eden Erden Timur, Şunları söyledi: "Avrupa'da yeni dönem planlarımızda Almanya öne çıkıyor. Biri Frankfurt biri Hannover'de olmak üzere iki proje için çalışmalara başladık. Bu şehirler dışında Almanya'da üç farklı proje daha geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında New York ve Almatı'da da var olan projelerimize ilave olarak birer yeni projeyi daha hayata geçireceğiz."

YAVUZ KARAMAN