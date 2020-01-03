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TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurulu 20 Ocak'ta

TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurulu 20 Ocak'ta

03.01.2020, 12:43

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yapılacağını duyurdu. İki gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Merkez Bankasının hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan davete göre, TCMB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

İki gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Bankanın 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları, ikinci gündem maddesi olacak.

AA

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