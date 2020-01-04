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Bakan Albayrak duyurdu: Yakında 'dan güzel haber alacaksınız

Bakan Albayrak duyurdu: Yakında TEMSA'dan güzel haber alacaksınız

04.01.2020, 11:48

, üretimi durduran ve konkordato ilan eden için “Konu gündemimizde” dedi. 'Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda ve İşadamları Derneği Başkanı ’ın üretimin durduğu Temsa konusunda destek isteğine Bakan Albayrak, “Kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız” mesajını verdi.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneğinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TEMSA'NIN SON DURUMUNU İLETTİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, Bakan Albayrak'a TEMSA'nın son durumunu iletti.

"YAKINDA GÜZEL HABERİ ALACAKSINIZ"

"Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken Türkiye'nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz" talebine yanıt veren Bakan Albayrak, "Konu gündemimizde kısa süre sonra TEMSA'dan güzel haber alacaksınız" yanıtını verdi.

DOSYA SUNDU

Başkan Burhan Kavak, üyelerinin ve Adana iş dünyasının sorun ve taleplerini içeren bir dosyayı da Bakan Albayrak'a sundu.

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