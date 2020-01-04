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Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

04.01.2020, 19:48 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020,20:14

Hazine ve Maliye Bakanı , kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon " için bir araya geldiklerini twitter üzerinden duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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