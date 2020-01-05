AGİ tutarı 375 liraya yükseldi

Asgari ücret zammı sonrası AGİ rakamlarının da ne kadar olduğu merak ediliyor. Zam sonrası AGİ tutarlarında da artış sağlandı. İşte yeni AGİ rakamları...

AGİ (Asgari geçim indirimi) tutarları 2020 asgari ücret tablosu içerisinde yerini aldı. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte AGİ dahil asgari ücretin ne kadar olduğu da netleşti. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişen AGİ tutarları şöyle: