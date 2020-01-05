Faizin düşmesiyle sıfır konuta talep arttı

İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile sıfır konutlarda kredi faiz oranlarının 0.79'a çekilmesinin piyasaya büyük canlılık getirdiğini söyledi. Özellikle 2 Ocak Perşembe günü ofislerinin müşteri akınına uğradığını belirten Azat Yeşil, "Park Yaşam Santorini'de sınırlı sayıda daire kaldı. İZKA Park Yaşam serisi için yeni proje çalışması içindeyiz" dedi. HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konut kredisi faiz oranlarının 0.79'a indirileceği müjdesini vermesiyle konut piyasasına daha ilk günlerde hareketlilik geldiğini belirten İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Yeşil, Yeni Asır'a şunları söyledi:

ACELE ETSİNLER

"Kredi faizlerinin 0.79'a indirilerek 1 Ocak itibariyle başlatılması bizleri çok sevindirdi. Kamu bankalarının hepsi ev sahibi olmak isteyenleri bu fırsattan yararlandıracak. Kamu bankalarından 0.79'la sıfır ev kredisi çekmek isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Yılın ilk günleri İZKA Park Yaşam Santorini yoğun ilgi gördü. Altın ve dövizden fazla kazandıran Park Yaşam projelerinden ev sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi yeni projemizi bekliyor. Yakında yeni müjdelerimiz olacak."

FATİH ŞENDİL