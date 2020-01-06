Üretici dostu ÖR-KOOP ekonomiye can veriyor

41 yıl önce emeğin ve birlikte çalışmanın değerini bilen 7 üreticinin kurduğu ÖR-KOOP bugün 2588 ortağıyla süt üretiminde Aydın’ın Türkiye’ye açılan penceresi. Başkan Ünal Önal, her geçen gün büyüyen başarı öykülerini Yeni Asır’a anlattı

FARK YARATANLAR - İHSAN KARATAŞ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bölge çiftçilerini kalkındırmak için 7 üretici tarafından 1979 yılında kurulan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ÖR-KOOP, markalaşma hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla yürüyor. Kooperatif, köylüden topladığı günlük ortalama 325 ton sütün 20 tonunu modern tesislerinde işleyerek peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı haline getirirken, geri kalan 305 tona yakın sütü de Türkiye'nin tanınmış süt ve süt ürünleri firmalarına satarak bölge ekonomisine ve bölge çiftçilerine katkı sağlıyor. ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, başarı hikayelerini Yeni Asır Aydın İl Temsilcisi İhsan Karataş'a anlattı.

EN BÜYÜKLERDEN BİRİ

Başkan Önal, "Süt sektöründe Aydın'ın Türkiye'ye açılan penceresiyiz. Köylümüzün ürettiği sütü hijyenik ve sağlıklı ortamlarda işleyerek pazara çıkartıyoruz. Nazilli ve çevresindeki 9 ilçede 206 mahalleden süt toplayan ÖR-KOOP, 2588 ortağıyla ülkemizin en büyük kooperatiflerinden biri haline geldi. 2017 yılı Nisan ayında üretime başlayan yem fabrikası ile üreticilerimiz kendi fabrikalarında yapılan yemi pazarlamaya başladı. Makine ekipman, kışlık ve yazlık her türlü kaba yem tohum tedariki, veterinerlik hizmetleri ile üretici ortaklarına yardımcı oluyor. Kooperatif tesisleri içinde bulunan satış marketleri ve kafeterya ile gelen misafirlere kaliteli ve ekonomik yiyecekler sunuyor" dedi.



DENİZLİ'DEN TALEP GELDİ

Denizli'den ÖRKOOP'un süt ürünlerine yoğun talep geldiğini belirten Önal, "Yeni şubemizde ürünlerimizi Denizlili tüketicilerle de buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Kooperatifimizdeki süt ürünlerimize yıllardır Denizli'den yoğun talep olmaktaydı. Biz de kooperatif olarak ürünlerimizi ve hizmetimizi onların ayağına götürmeyi amaçladık. Satış marketimizde, kooperatifimizde üretilen peynir, yoğurt, tereyağı ve ayran gibi süt ürünlerinin yanı sıra bölgemizde yetişen yöresel ürünlerimizi de Denizli'deki tüketicilerle buluşturacağız. Denizli-Ankara yolunda bulunan şubemiz hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde Kuşadası'ndaki marketimizi de açacağız" diye konuştu.



SOĞUK HAVA DEPOSU VE PAKETLEME TESİSİ MÜJDESİ

SOĞUK hava deposunun faaliyete geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Önal, "Tesisimiz bin ton kapasiteli, bin 960 metrekare kapalı alana sahip. 7 büyük odası ve 18 şoklama odası bulunan deponun 1 büyük odası ortaklaşa kuru incir alımı yaparak işbirliği yaptığımız Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'mize, 3 odası Nazilli Ticaret Borsası'na mıza tahsis edilmiştir. Önümüzdeki 1 ay içinde satın aldığımız organik paketleme ünitesi kurulumu da yapılarak tarım kredi kooperatiflerine kuru incirin yanı sıra fındık, adaçayı, kayısı, hurma, kuru gıda ve organik ürün paketlemesi yapacağız. Son olarak ön tarafa ürün satış marketi yaparak tesisimizi tamamlayacağız. Soğuk hava deposu projemiz 4 milyon 500 TL'ye mal oldu. Proje için bize 1 milyonluk liralık destek sağlayan bakanlığımıza minnettarız. Soğuk hava deposu ve paketleme tesisimizin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.



ÇOCUKLARA SÜT DESTEĞİ SÜRECEK

GEÇTİĞİMİZ Kasım ayında Efeler Belediyesi ile imzaladıkları protokol kapsamında ilçedeki dar gelirli ailelerin çocuklara günlük olarak ücretsiz süt dağıtımı yaptıklarını kaydeden Ünal Önal, "Projemiz şu anda iki bin aileyi kapsıyor. Bu işin daha da büyümesi gerektiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Başkan Önal, süt desteğinin yanı sıra ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına kumanya verdiklerini belirtti.