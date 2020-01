Fidan kampanyasına esnaftan büyük destek

Geçtiğimiz Ağustos ayında İzmir'de yaşanan ve 5 bin hektardan fazla orman alanını telef eden yangının ardından, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya esnaf kesiminden de büyük destek geldi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında İzmir'de yaşanan ve 5 bin hektardan fazla orman alanını telef eden yangının ardından, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya esnaf kesiminden de büyük destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile her ay yapılan Esnaf Toplantısı'nda biraraya gelen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, kent yararına düzenlenen "Orman İzmir" kampanyasına katkı koyacaklarını dile getirdi.

TOPLUMSAL İŞLEV

Esnaf sanatkarların Türk toplumunda farklı bir konumda bulunduğunu hatırlatan Mutlu, "Halkın içinde yaşayan ve doğrudan halka hizmet veren üyelerimiz geçmişten bu yana topluma yön veren bir işlev üstlenmişlerdir. Her sıkıntılı dönemde toplumun birliğini sağlayan, kent yararına yapılan her işte elini taşın altına sokan esnaf sanatkarlar, yaşanan yangın felaketine de duyarsız kalmayacaklardır" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile güzel işbirlikleri yaptıklarını belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Seçim öncesi verdiği sözleri tutarak esnaf sanatkarlarla omuz omuza çalışan Başkanımız Tunç Soyer'i bu zorlu görevinde yalnız bırakmayacağız. Büyükşehir Belediyesi, Valilikten bağış toplama izni aldıktan sonra başlattığı kampanyayla belediyeye ait 200 bin m² alanda ağaçlandırma yapmayı ve 50 adet römork tipi yangın tankeri almayı hedefliyor" diye konuştu.



HER PLAKAYA BİR FİDAN

İESOB Başkanı Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de bu kampanyaya katkıda bulunacaktır. Bünyemizdeki odaların yönetici ve çalışanlarını, üyelerinin kampanyaya katılımları için bilgilendiriyor, kendi personelimiz dahil teşkilatımızdan gelen bağışların fidan hesaplarına aktarılmasını organize ediyoruz. Ayrıca Birliğimizin çatısı altında bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası ile İzmir Minibüsçüler Odası'nın destekleri de var. Bu kapsamda İzmir Şoförler Odası'na kayıtlı 2 bin 500 taksi plakasına ve 1117 minibüs plakasına sahip olan üyelerimiz birer fidan bağışında bulunacaklardır. Her plakaya bir fidan. Güzel İzmir hepimizin yuvası."

KARA GÜN DOSTUMUZ

İzmir esnafının elini taşın altına koymasından dolayı son derece memnun olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Esnaf ve sanatkarlar bizim kara gün dostlarımız. Orman yangınıyla da hepimizin yüreği yanmıştı. Şimdi yüreklere su serpme zamanı. Birlik olup fidan dikeceğiz, köylerimize yangınlara karşı mücadeleyi hızlandıracak ekipman alacağız. İzmir küllerinden doğacak ve bunu yine birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.