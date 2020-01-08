Küresel piyasalarda yatırımcılar, İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik riskleri fiyatlamaya çalışıyor. Saldırının döviz kuru üzerindeki etkileri de merak ediliyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? İşte 8 Ocak Çarşamba döviz kuru...
İran'ın, Irak'taki ABD üslerine saldırısının ardından küresel piyasalarda hafif gerileyen dolar, iç piyasa erken işlemlerinde 5.97 lira ile Salı günündeki düzeylerinde hareket ediyor. Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,9750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6640 lira olmuştu. Peki saldırı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 8 Ocak Çarşamba döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 8 Ocak Çarşamba döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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