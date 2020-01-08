Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 8 Ocak Çarşamba döviz kuru...

Küresel piyasalarda yatırımcılar, İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik riskleri fiyatlamaya çalışıyor. Saldırının döviz kuru üzerindeki etkileri de merak ediliyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? İşte 8 Ocak Çarşamba döviz kuru...