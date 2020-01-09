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Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

09.01.2020, 11:52 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020,12:09

Hazine ve Maliye Bakanı , Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak, burada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi.

2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini belirten Bakan Albayrak "Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

*2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık.

*Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.

*Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı.

*2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız.

*2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.

*Türkiye küresel piyasalardaki dalgalardan etkilemeyecek bir ekonomik altyapıyı ve değişimi ortaya koymak zorunda.

*Türkiye 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor.

*Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları %9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek.

*Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak.

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