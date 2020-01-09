Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısı 1 milyona ulaştı! İzmir'de kaç EKB'li bina var? EKB nedir, nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasının başladığı 2011 yılından itibaren 200 bini mevcut, 800 bini yeni olmak üzere Türkiye’de 1 milyon bina EKB aldı. Geçen yıl 165 bin bina EKB alırken, yılın ilk haftasında 10 binden fazla bina EKB aldı. İzmir'de kaç EKB'li bina var? EKB nedir? EKB nasıl alınır? Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ile ilgili detaylar...

Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 7 bin EKB uzmanı ve 5 bin 400 firma tarafından veriliyor. Bakanlık tarafından Enerji Kimlik Belgesi'nin 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulması zorunlu hale getirilirken, enerji performans ve sera gazı salım sınıfının ise en az C olması gerekiyor. Mevcut binalar için ise 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren alınması zorunlu hale getirilen EKB'de herhangi bir sınıf zorunluluğu bulunmuyor. EKB'de yapıların enerji sınıfı A, B, C, D, E, F, G olarak gösteriliyor. A sınıfı belgeler en verimli, G sınıfı belgeler ise en düşük verimli seviyeyi gösteriyor. 10 yıl geçerliliği bulunan EKB'de binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, binanın enerji tüketimine etki eden sistemlerine, bileşenlerine, yalıtımına ait bilgiler yer alıyor.

50 METREKARE VE DAHA AZ OLAN BİNALARIN EKB ZORUNLULUĞU YOK

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, yapımı üzerinden iki yıldan az süre geçmiş binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların ise EKB alma zorunluluğu bulunmuyor.

Bugüne kadar hazırlanan EKB'lerin yaklaşık 3 bini A sınıfı, 272 bini B sınıfı ve 677 bini C sınıfı enerji performans değerlerinde yer alıyor. C sınıfı binalar yüzde 25-35, B sınıfı binalar yüzde 35-50, A sınıfı binalar ise yüzde 60 civarında enerji tasarrufu sağlıyor. 2010 yılı öncesi yapılmış bir bina yıllık bin TL enerji faturası öderken, C sınıfı ve daha iyi seviyedeki binalarda bu rakam 400 TL ila 750 TL'ye kadar düşüyor.

EN ÇOK EKB'Lİ BİNANIN YER ALDIĞI ÜÇÜNCÜ İL İZMİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre EKB uygulamasının başladığı 2011 yılından itibaren Türkiye'de 200 bini mevcut, 800 bini yeni olmak üzere toplam 1 milyon bina EKB aldı. 2019 yılında toplam 165 bin bina EKB alırken, yılın ilk haftasında belge alan bina sayısı 10 binden fazla oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm binaların EKB'sini alarak verimlilik sınıflarının bilinirliliğini sağlamayı hedefliyor. En çok EKB alan illere bakıldığında İstanbul EKB'li bina sayısında zirvede yer alıyor. İstanbul'da 180 bin EKB'li bina yer alırken, mega kenti 100 bin rakamı ile başkent takip ediyor. En çok EKB'li binanın yer aldığı üçüncü il ise İzmir. İzmir'de 75 bin EKB'li bina bulunuyor. En çok EKB'li binaya sahip diğer iller ise şöyle:

"Bursa 45 bin, Antalya 40 bin, Kocaeli 38 bin, Muğla 33 bin, Konya 30 bin, Eskişehir 28 bin."

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) NEDİR?

Binalar için düzenlenen, bina genelinde; ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su vb. enerji sistemlerinin yıl içerisinde tükettikleri enerjiyi gösteren belgedir.

Her bir enerji sisteminin (ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su vb.), ilgili standartlarla, konfor şartlarından ödün vermeden, uygun hesaplamalar sonucunda, asgari olarak enerji tüketim değeri ortaya çıkar ve bu değere göre enerji performans sınıfları belirlenir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) NASIL ALINIR?

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

Enerji Kimlik Belgesi fiyatları için enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Bina toplamında daire sayısı ya da metrekare arttıkça kişi/metrekare başına düşen Enerji Kimlik Belgesi fiyatı azalır.

EKB olmayan binaların 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılmayacak. Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla alınması zorunlu hale getirilen söz konusu belgede, binaların enerji sınıfı A,B,C,D,E,F,G olarak gösteriliyor. Söz konusu belgenin on yıl geçerliliği bulunuyor..

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, kullanım süresi olarak iki yıldan az olan binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların EKB alması gerekmeyecek.

Ayrıca münferit olarak yapılan sera ve atölyeler, içinde soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait binalar EKB almayacak.

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.